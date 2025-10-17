2度目の駐車マス拡充で「兼用マス」やめましたNEXCO西日本が2025年10月10日、山陽道の宮島SA上り線で実施していた駐車マス拡充工事を完了しました。これにより、大型車用が55マス、小型車用が74マス、トレーラー用が2マス増えました。【え…！】兼用マスを廃止して「全く変わってしまった」SA駐車場（地図／画像）一方、今回の改修で消えたのが、小型・大型の「兼用マス」です。大型車換算で50台ぶんがゼロになりました。小