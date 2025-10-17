10月26日の讃岐戦、長野Uスタジアムに変更決定松本山雅FCは10月17日、26日に行われるJ3リーグ第33節・カマタマーレ讃岐戦を長野Uスタジアムで開催すると正式発表した。県内のライバルでもあるAC長野パルセイロの本拠地で、異例とも言える試合開催が決定した。今回の会場変更は、サンプロ・アルウィンで発生した鉄骨部材の客席落下事故に伴う安全確認作業の影響によるもの。クラブによると、10月23日に同スタジアムの調査進捗を