「DOMOTO OFFICIAL FAN CLUB」会員限定イベント「DOMOTO Fan Meeting 2025」が、12月13日、14日の2日間にわたり、さいたまスーパーアリーナにて開催されることが決定した。今年7月22日に、「DOMOTO」としてオフィシャルファンクラブがグランドオープン。同イベントは、そのファンクラブ会員に向けて開催される初のファンクラブイベントでDOMOTOの2人が、応援してくださっているファンと集い、共に特別な時間を過ごすことを目的