東京都産業労働局は、伝統工芸品のPRイベント『KOUGEI LOVERS in AUTUMN』を2025年10月31日から11月4日までの5日間、KITTE丸の内にて開催します。東京の伝統工芸品の展示販売や製作体験に加え、能登半島地震からの復興を応援する「被災地応援フェア」も同時開催されます！ 東京都産業労働局 伝統工芸品PRイベント「KOUGEI LOVERS in AUTUMN」 会期：2025年10月31日(金)〜11月4日(火)時間：【平日】11:00〜20:00 【