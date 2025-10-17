自民党と日本維新の会は１７日午後、連立政権樹立に向けた政策協議を行う。維新の吉村代表（大阪府知事）は同日午前の民放番組で、政策協議について、「絶対条件は国会議員の定数削減だ。日本の本質的な改革をやるべきだ」と強調した。協議は２日連続で、自民の高市総裁と維新の藤田文武共同代表のほか、両党の幹事長、政調会長が出席する。政策協議を巡り、維新は実現を求める１２分野の個別政策に、１割を目標に国会議員