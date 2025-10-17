国民民主党の両院議員懇談会で発言する玉木代表。左は榛葉幹事長＝17日午前、国会国民民主党は17日、両院議員総会を国会内で開き、21日の実施で大筋合意した首相指名選挙の対応を玉木雄一郎代表に一任することを決めた。国民は1回目も決選投票も玉木氏に投票する方向で調整している。自民党と日本維新の会が連立政権樹立に向け進める協議の成否を見極めた上で、機動的に対応する必要があるとしている。