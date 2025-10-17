ロシア反体制派の男性を暗殺しようとした疑いで、フランスの治安当局がロシア南部ダゲスタン共和国出身とみられる男など4人の身柄を拘束しました。フランスの治安当局は、個人を標的としたテロの準備を行ったとして4人の男の身柄を拘束したと発表しました。地元メディアによると、標的となったのはロシア出身で現在はフランスに亡命しているウラジーミル・オセチキンさんです。オセチキンさんは、ロシアの刑務所で行われている拷問