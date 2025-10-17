KDDIと沖縄セルラーは、povo2.0のコラボトッピングとして、カフェチェーン「プロント」で使える「プロントマネーデジタルギフト500円分」と「データ使い放題（1時間）」をセットにしたトッピングを550円で販売する。販売期間は10月16日10時～12月18日9時30分。 「プロントマネーデジタルギフト500円分」は全国の「PRONTO」と「È PRONTO」の店舗で利用できる。ただし、ガソリン