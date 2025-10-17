ブラジル代表チームを率いているカルロ・アンチェロッティ監督が、日本の相撲部屋に招待されて写真を撮影していたようだ。今月行われたインターナショナルマッチウィークにおいてアジアへの遠征を行っていたブラジル代表チーム。10月10日には韓国とのフレンドリーマッチを行い、5-0と大勝することに成功。ところが4日後に開催された日本代表との試合では2点のリードをひっくり返され、逆転負けを喫している。特に後半に崩壊した守