大谷の先頭打者三塁打はドジャースの歴史的な一打となった(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間10月16日、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打1得点の成績だった。チームは3−1で勝利し、2年連続のワールドシリーズ進出に王手をかけている。【動画】打撃復調へ！大谷翔平が技ありの一打快足飛ばして三塁打に試合前まで、大谷はポストシーズン8試合に