マリオット・インターナショナルは、Mariiott Bonvoy（マリオット・ボンヴォイ）のグローバルプロモーションを実施する。1滞在あたり2,025ポイントを最大3回の滞在まで獲得できる。さらに、Marriott Bonvoy Outdoorsでの滞在では1滞在あたり2,000ポイントを獲得できる。登録期間は10月14日から12月27日まで、宿泊期間は10月28日から2026年1月10日まで。有償宿泊のみが対象となる。