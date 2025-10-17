スクートは、インドネシア4都市に新規就航するなど、東南アジア路線を強化する。いずれもシンガポールから、ラブアンバジョへ12月21日から週2往復、スマランへ12月23日から週3往復、メダンへ2026年2月1日から1日1往復、パレンバンへ2026年1月15日から週4往復で新たに乗り入れる。スマランへは2026年1月1日から週4往復に増便する。ラブアンバジョとパレンバンへはエンブラエルE190-E2型機、それ以外はエアバスA320ファミリーで運航