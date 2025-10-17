今季、マンチェスター・ユナイテッドからナポリに買い取り義務付けのレンタルで移籍したラスムス・ホイルンドは、復帰したイタリアの地で好スタートを切っている。デビュー戦で初得点をあげ、セリエAでは４試合出場で２得点。チャンピオンズリーグでも２節のスポルティング戦で２得点をマークした。アタランタでのブレイクを受け、ユナイテッドが引き抜いたデンマーク代表FWは、プレミアリーグでの１年目こそ二桁得点をあげた