占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「リセット法」について解説します。うお座さん（2月19日〜3月20日生まれ）の幸せのカルテあなたのリセットスイッチは、「SOS」です。すべてが手詰まりで、どうにもならなくなった時に、あなたは、リセットをかけるでしょう。環境を変えて、まるで別人のように暮ら