ホストクラブの女性客２人に性風俗店の仕事をあっせんしたとして男４人が逮捕された事件で、女性客らは１００万円以上の売掛金を背負わされていたことが分かりました。職業安定法違反の疑いで逮捕・送検された元ホスト・高崎祐斗容疑者（２３）と、自称・職業紹介業の草本竜世容疑者（２９）ら男４人は、去年、１０代と２０代の女性を性風俗店に紹介し働かせた疑いがもたれています。警察によると、会社員だった女性らは、高崎容疑