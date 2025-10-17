ファミリーレストラン「ジョナサン」は、10月23日から12月10日までの間、「早生みかんスイーツ」全5品を全国で販売する。昨年も販売し“幸福度が高い”と好評だった、早生みかん4個を使った「季節のジョナパフェDX(早生みかん)」税込1,649円など、計4品が再登場。新たに「ワルトミカンデル(早生みかん大福)」税込769円を発売する。果実として使用している和歌山県有田産の早生みかんは、糖度12度以上で、甘さととろけるような食感