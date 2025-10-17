アメリカの伝説的なハードロックバンド「キッス」の初代ギタリスト、エース・フレーリーさんが亡くなりました。74歳でした。現地メディアによりますと、フレーリーさんは先月転倒し、その後治療を受けていましたが、現地16日に、自宅で家族に見守られ亡くなったということです。フレーリーさんは、1973年に結成された「キッス」の創設メンバーで、目の周りを星の形にメイクした「スペース・エース」として活躍。バンドは、花火や煙