名古屋市教育委員会は17日、女子児童のスカートの中を盗撮したなどとして、市立小の水井聖清教諭（40）＝愛知県迷惑行為防止条例違反の罪などで起訴＝を懲戒免職処分にした。市教委によると、聞き取りに対し盗撮などの行為を認めており、「教員の信用を大きく失墜させてしまい、おわびしてもしきれない」と話しているという。水井教諭は9月、学校内に小型カメラを設置。複数回にわたり、児童のスカートの中を盗撮した。市