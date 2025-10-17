Hearts2Heartsの新曲『FOCUS』のミュージックビデオティーザーが公開され、注目を集めている。【写真】Hearts2Hearts、日本のコンビニを満喫！本日（17日）、ユーチューブのSMTOWNチャンネルなどを通じて公開されたHearts2Hearts初のミニアルバムのタイトル曲『FOCUS』のミュージックビデオティーザーは、中毒性の高いメロディと洗練された映像美が融合し、カムバックへの期待をさらに高めている。タイトル曲『FOCUS』は、ヴィンテ