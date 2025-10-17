主人公の小学1年生の娘・ななは、同級生えいこから陰湿ないじめを突然受けるように…。筆箱の中の鉛筆をボロボロにされ、大好きなシュシュを切られたことに、母かえでは衝撃を受けます。担任の先生に報告するも、対応は遅れ、誠意も見られない中、ななの心は傷つくばかりで…。『小1の娘がいじめに遭いました』をごらんください。 担任の無責任な対応と度重なる被害に、かえでの不信感は決定的なものに。その夜、ななが湯船で「