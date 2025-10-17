18日(土)から19日(日)にかけて低気圧や前線が日本列島を通過するでしょう。北海道から九州にかけて雨や雷雨で、日本海側を中心に大雨となる所がありそうです。北海道から北陸では風も強まるでしょう。19日(日)の夜からは西高東低の気圧配置となり、北海道の上空には寒気が流れ込む予想です。北海道では平地で積雪となる所も。関東から九州も季節が進みそうです。18日(土)〜19日(日)は雨・風強まる18日(土)から19日(日)にかけて、低