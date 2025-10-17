この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、はる(田島晴)(@hal_papa_x)さんの投稿した娘さんとのエピソードです。子どもたちと接していると、ときにその無邪気な言動がグサッと刺さることはありませんか？はるさんは、当時2歳の娘さんを体重計に乗せ「大きくなった！やったー」と喜んでいたところ「…パパは？」と提案が。思わず笑ってしまう親子のエピソードです。 パパも成長