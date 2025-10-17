日本維新の会の吉村洋文代表が１７日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）にリモート生出演。１６日に行った自民党の高市早苗新総裁との連立を見据えた政策協議について語った。司会の羽鳥慎一アナウンサーは「議員定数の削減を年内に明記しないと連立を組まないとおっしゃったということなのですが、これいかがですか？」と質問。吉村代表は「はい、そうです」ときっぱりと認めた。そして「い