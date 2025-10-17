日本維新の会・吉村洋文代表（大阪府知事）が１７日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）に生出演。〇と×のスティックを手に、５つの質問に答えていった。Ｑ１：自民党と「連立」可能性高まっている？Ａ１：〇と×（両方を掲げる）Ｑ２：絶対条件は「国会議員数の削減」だ？Ａ２：〇Ｑ３：協議の目的は「政権入り」ではなく「政策実現」？Ａ３：〇Ｑ４：食料品消費税０％は譲れない？Ａ４：〇Ｑ