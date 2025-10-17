◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）今年の桜花賞馬で、前走のオークス９着から巻き返しを狙うエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は、真ん中寄りの６枠１１番に決まった。森一調教師は「決められた枠順でジョッキーと相談して作戦を考えたいと思います。スタンド前発走の奇数枠なので、スタートに細心の注意を払うことになると思います」と印象を語った。