◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）＝１７日、栗東トレセンローズＳ２着のテレサ（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父アドマイヤマーズ）は４枠８番に入った。過去３勝は全て逃げ切りで、前走も先行力を生かした競馬で２着だった。「ジョッキーは前走の内容を踏まえて、馬の後ろで折り合いを付けたいと思うのですが、外過ぎるとそれがかなわない」と杉山晴調教師。「非常にいい枠に入りました