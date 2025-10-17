１３日、四川大で開かれた学術講座で講演する村上恭通教授（左）。右は通訳を務める李映福教授。（成都＝新華社配信）【新華社成都10月17日】中国四川省成都市の四川大学で13日、愛媛大学の村上恭通教授（考古学）が「製鉄技術と文化の黒海北岸から北東アジアへの伝播」と題した学術講座を開いた。講座は四川大と愛媛大の長年にわたる学術交流・協力の一環として開かれ、両大学による東アジア・ユーラシア考古研究の取り組みを