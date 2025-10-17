自民党の高市総裁は１７日午前、東京・九段北の靖国神社で始まった秋季例大祭に合わせ、党総裁として私費で玉串料を奉納した。１９日までの例大祭期間中、参拝は見送る方向で、有村総務会長が代理で参拝し、玉串料を納めた。有村氏は記者団に「総裁の気持ちもお預かりしてお参りした」と語った。高市氏はこれまで、閣僚在任中も終戦の日や春と秋の例大祭期間中に参拝してきたが、党総裁として参拝すれば、中国や韓国の反発を招