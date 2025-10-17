連立も視野に入れた自民党と日本維新の会の協議が、ヤマ場を迎えています。自民党の高市総裁と維新の藤田共同代表は、17日午後に協議を行います。中継です。維新の吉村代表が連立入りの条件として、「国会議員の定数の削減」を強く求めていて、自民側の対応が焦点となっています。連立協議では、維新から自民に対し、社会保険料の引き下げを含む社会保障改革や、副首都構想、企業・団体献金の廃止を含む政治改革などの政策を提示し