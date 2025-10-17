与野党は、石破総理大臣の後任を選ぶ総理大臣指名選挙を来週21日に行うことで大筋合意しました。石破内閣が総辞職し、新たな政権が発足します。【映像】石破内閣が総辞職し新たな政権発足へ総理大臣の指名選挙は国会の召集日に行われるのが慣例ですが、公明党の連立離脱を受け多数派工作をめぐる各党の動きが活発化し、日程が決まらない異例の事態となっていました。また、臨時国会の会期について10月21〜12月17日までの58日