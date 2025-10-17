「Live News days」では、「for THE NEXT」を共通テーマに未来に向けたSDGs関連のニュースを放送している。今回は画期的なコメ作り。高騰が続くコメ価格。政府も「増産」にかじを切るなか、安定的な生産へ可能性を秘めた現場があった。向かったのは福島・郡山市。ここでは、水を張らないコメ作りが行われている。この田んぼ、2025年8月には小泉農水大臣も視察していた。楪園芸株式会社・柏原秀雄社長：ざらっとしてるでしょ？小泉