キクの花とチューリップなどを組み合わせて秋の訪れをあらわした季節の展示が、砺波市で行われています。砺波市のチューリップ四季彩館では、10品種のキクやシュウメイギク、抑制栽培のチューリップを使って「秋の庭」を表現しています。和の印象があるキクですが、赤やライムグリーンの花などを取り入れる工夫をしたということです。また、ワンダーガーデンは「ハロウィーン」にちなん