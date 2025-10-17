富山県内はきょうも富山市などでクマの出没が相次いでいます。入善町は大会の安全な実施が困難だとして、駅伝大会の中止を発表しました。富山市によりますと、きょう午前9時ごろ、富山市東黒牧で住民からクマを目撃したと警察に通報がありました。市の職員や猟友会が現場を調べましたが、クマやその痕跡の発見には至りませんでした。クマを目撃した男性「軽トラで家の方向かってった時に、クマらしきものを発見して、よく見たらや