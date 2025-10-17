大阪の寿司店「寿司常」発祥で大阪寿司の代表格として知られるバッテラ。【写真】こちらが白板昆布今、SNS上ではそんなバッテラの"皮"が大きな注目を集めている。きっかけになったのは「いつもバッテラ食べる時思うんだけど表面の透明な皮みたいなのって食べてもいいの？」というタニヒロさん（@tanihiro_0817）の投稿。タニヒロさんが皮と呼ぶのは、おぼろ昆布を削り出した最後に残る芯の部分である白板昆布。バッテラの風味や食