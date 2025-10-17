私（カナ）は結婚して16年。夫のマサトとユウマ（中1）、レイ（小5）、タクト（小2）と暮らしてきました。そんなある日義母に大病が見つかり、夫に20年以上引きこもっているお兄さんがいることを知らされました。夫が「私や子どもたちを義実家とは関わらせない」と約束してくれて、この数ヶ月は平穏な日々が続いていました。しかし義母は私に対して相当な恨みを抱いたようです。すぐさまブロックしましたが、義母の不気味な行動は