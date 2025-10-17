香川県の最低賃金があす（18日）引き上げられ、初めて1000円を超えることを知ってもらおうと、高松市で啓発活動が行われました。 【写真を見る】「初の1000円超えで時給1036円に」香川県の最低賃金があす（18日）引き上げ「過去最大の66円の上げ幅」 けさ、JR高松駅前で香川労働局の職員ら約20人が、通勤・通学の人たちにリーフレットを配りました。香川県の最低賃金はあす引き上げられ、時給1036円となります。過去最大の