米5kg5000円。スーパーに買い物に行くとその値段に驚きます。この状況を見て筆者はふと思いました。「このままいくと、米って普通に食べられなくなってしまうのでは？」いや、そもそも値上がりし続けているのはお米だけではありません。ありとあらゆるものが値上がりしています。こんなになにもかもが値上がりすると、一体何を食べればいいんだろう……という気持ちになります。私事ですが、米の高騰以降は主食の変