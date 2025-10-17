新屋島水族館のリニューアル期間中の仮設施設・市場水族館の公式キャラクター「マナやん」が、高松市の移動図書館の一日館長に委嘱されました。高松市の小柳教育長から市場水族館の公式キャラクター「マナやん」に委嘱状が手渡されました。 【写真を見る】市場水族館の「マナやん」が高松市の移動図書館「ララ号」の一日館長に【香川】 今月（10月）26日に、水族館がある中央卸売市場でのイベントにあわせて巡