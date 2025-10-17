◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第3戦ソフトバンク―日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクはリーグ優勝のアドバンテージを含む3勝0敗で日本シリーズに王手をかけ、第3戦に臨む。小久保裕紀監督は「一気にいきたいですね」と話しており、昨年に続く3連勝（アドバンテージ含む4勝0敗）でのCSファイナルステージ突破を目指す。立ちはだかるのは日本ハムのエース伊藤大海だ。今