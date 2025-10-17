山形県内各地でクマの目撃が相次いでいます。 【写真を見る】県内各地でクマの目撃が相次ぐ小学校の近くや柿畑などで付近に潜んでいる可能性も（山形） きょうも新庄市や鶴岡市、米沢市でもクマが目撃されていて、目撃された地域では、まだ付近にクマが潜んでいる可能性もあるとして、警察などが注意を呼びかけています。 警察と市によりますときのう午後９時５５分頃、新庄市金沢でクマ１頭が目撃されました。体長はおよそ