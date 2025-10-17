＜富士通レディース初日◇17日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。今季3戦目の渋野日向子は前半を4バーディ・ボギーなしで回り、4アンダー・首位タイで後半に入っている。【LIVE写真】通り雨に苦笑いのシブコ1番から2連続バーディ発進を決めると、6番パー4ではチップインバーディを奪取。7番パー5でも3打目を80センチに寄せてスコアを伸ばした。先週の