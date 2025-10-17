これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆17日(金)これからの天気 午後は高気圧に覆われる見込みです。 県内は青空が広がり日差しがたっぷり届くでしょう。風もおさまり、穏やかな陽気となりそうです。 降水確率は、各地とも低くなっています。 ◆17日(金)の予想最高気温 最高気温は、24～25℃の予想です。昨日より高いところが多いでしょう。 各地とも平年を