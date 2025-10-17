将棋の藤井聡太七冠（23）が、自身3つ目の永世称号獲得を目指す竜王戦は、第2局2日目の対局が行われています。 【写真を見る】 藤井聡太七冠(23) 3つ目の“永世称号”に前進するか 竜王戦第2局2日目始まる 佐々木勇気八段(31) が2年連続で挑む 福井・あわら市 藤井七冠に佐々木勇気八段（31）が2年連続で挑む、八大タイトル最高峰の竜王戦七番勝負。ここまで1勝の藤井七冠が迎えた第2局は、16日から福井県あわら市で行われていま