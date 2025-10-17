アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』（シングレ）第16話「世界レベル」あらすじ＆場面カットが公開された。【画像】これが世界最強のウマ娘！公開された『シングレ』場面カット第16話は、国際招待ＧI『ジャパンカップ』参戦の為、世界中から実力者のウマ娘たちが来日する。その中には、凱旋門賞を制した世界最強のウマ娘・イタリア代表トニビアンカの姿もあった。六平は海外勢の情報を収集するため、ベルノに極秘の潜入調査を