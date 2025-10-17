米・ニューヨーク在住のフリーアナウンサーの大橋未歩（47）が17日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。現地の物価の高さに驚いたことを明かした。2015年に当時テレビ東京の社員だった上出遼平氏と再婚し、23年に米国に移住した大橋アナ。「（移住してから）どんどん円安になって」と現地の物価に驚き。「家賃が60万円ぐらい超えないと家の中に洗濯機ないです」と明かした。ところがどん