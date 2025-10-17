【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3ー2 ブラジル代表（10月14日／東京スタジアム）【映像】ボディフェイント→股抜きグラウンダークロス日本代表のMF久保建英が、ボックス内で股抜き右足クロス。技術の高さが光ったプレーが脚光を浴びた。日本代表は10月14日、キリンチャレンジカップ2025でブラジル代表と対戦。2点ビハインドからMF南野拓実とMF中村敬斗のゴールで追いつくと、F