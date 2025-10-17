きょうは晴れて気温が上がり、真夏日に迫る暑さになる所もあるでしょう。 【写真を見る】予想最高気温は名古屋･岐阜29℃ 高山･津27℃ 土曜の夜から日曜の未明にかけて広く雨が降る見込み 愛知･岐阜･三重の天気予報（10/17 昼） 正午前の名古屋市内です。雲はほとんどなく、すっきりとした青空が広がっています。北寄りの涼しい風が吹いていますが、日差しのもとでは汗ばむ暑さとなっています。 きょうは午後も青空が続くでしょ