デイズでは今週、「for THE NEXT」を共通テーマに未来に向けたSDGs関連のニュースを放送しています。17日は「画期的なコメ作り」です。高騰が続くコメ価格。政府も「増産」にかじを切る中、安定的な生産へ可能性を秘めた現場がありました。取材班が向かったのは、福島・郡山市。2025年8月には小泉農水相も視察したこの田んぼでは、水を張らないコメ作りが行なわれています。このコメ作りを可能にしたのが、ビールを作る過程で発生