【「竹コミ！」サービス開始】 開始日時：10月17日12時 【拡大画像へ】 竹書房は、Webコミックサイト「WEBコミックガンマ」、「WEBコミックガンマぷらす」、「ストーリアダッシュ」、「まんがライフWIN」の作品を集約した毎日更新の新しいWebサイト「竹コミ！」を、10月17日12時よりサービス開始した。 □「竹コミ！」のページ 「竹コミ！」ロゴマーク