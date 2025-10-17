愛知県一宮市出身の車いすテニス・小田凱人選手が17日、全米オープンの初優勝を大村知事に報告しました。小田凱人選手：「ギリギリでしたが、優勝することができて。いつも愛知県の方々にたくさん応援していただいている、今も愛知にいてすごく実感しています」一宮市出身で東海理化に所属する小田凱人選手は、大村知事に史上最年少の「生涯ゴールデンスラム」達成となった、先月の全米オープン初優勝を報告